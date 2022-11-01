Несанкционированную свалку ликвидировали в Нижнетавдинском районе

| Фото: департамента недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамента недропользования и экологии Тюменской области

Несанкционированную свалку ликвидировали в районе деревни Штакульская Нижнетавдинского района, сообщает пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Ранее на земельном участке собственник разместил отходы производства и потребления. По этому факту в 2021 году возбудили дело об административном правонарушении.

По итогам расследования правообладателя земельного участка привлекли к административной ответственности.