Как масштабировать бизнес, расскажут тюменским предпринимателям

| Фото: Опора России | Фото: Опора России

Мастер-класс "Масштабирование бизнеса в современных условиях" пройдет в Тюмени 14 ноября. Мероприятие для тюменских предпринимателей организует центр "Мой бизнес", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Спикерами мероприятия станут предприниматель, инвестор, учредитель сети клиник "Венум" Мурат Нурпеисов, а также предприниматель, инвестор в сетевых проектах DodoBrands и "Детская бухта" Константин Тютюнов.

Эксперты поделятся лучшими практикам, опытом создания бизнесов и инвестирования в разных регионах России. Они представят авторские разработки бизнес-моделей для масштабируемых бизнесов, систему показателей, которые позволяют выйти руководителю на уровень инвестора. Кроме того, слушатели узнают, как с помощью проверенных бизнес-моделей преодолеть финансовый потолок.

Участие в мероприятии бесплатное. Мастер-класс начнется в 10 часов 45 минут по адресу ул. Республики, 142. Регистрация по ссылке.