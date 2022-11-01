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Трассу Екатеринбург - Тюмень расширят до четырех полос к 2025 году

Общество, 12:59 01 ноября 2022

ФКУ «Уралуправтодор» | Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

До четырех полос расширят трассу Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области к 2025 году. Речь идет о реконструкции обходов Богдановича и Белоярского на участке 35 км и 104 км, сообщает "Уралуправтодор", который заключил госконтракт на строительство.

Предусмотрены работы на 72 км трассы Р-351, включая реконструкцию существующей дороги на 46-километровом участке и новое строительство обходного маршрута протяженностью 26 км. На объекте планируется устроить шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостовых сооружений, в том числе пять надземных пешеходных переходов.

Напомним, что автодорога Екатеринбург – Тюмень станет продолжением транспортного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы по расширению трассы Р-351 идут в соответствии с графиком.

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# Белоярский , Богданович , ремонт дороги

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