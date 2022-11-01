В Тюменской области все мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по частичной мобилизации в Тюменской области завершены. Об этом главный военный комиссар региона Алексей Куличков сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал".

"Выдача повесток прекращена 28 октября, штабы прекращают свою работу. Задачи, поставленные перед Тюменской областью полностью выполнены. Одна из частей уже направлена для выполнения боевых задач", - рассказал Алексей Куличков.

В настоящее время на полигонах Тюменского высшего военно-инженерного командного училища мобилизованные под руководством инструкторов проходят подготовку, отрабатывая боевые навыки.

Напомним также, что о завершении в стране частичной мобилизации глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России 28 октября. Президент в ходе пресс-конференции 31 октября подтвердил завершение частичной мобилизации в стране.

Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск за счет добровольцев и кандидатов на службу по контракту.

Николай Ступников