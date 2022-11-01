Для Тюмени и Тобольска утвердили софинансирование авиаперевозок по 32 межрегиональным маршрутам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Софинансирование авиаперевозок по 32 межрегиональным маршрутам для Тюменской области утвердили на 2023 год. Для Тюмени - 24 рейса, для Тобольска - 8, сообщает Росавиация.

По льготным билетам из Тюмени можно будет улететь в Уфу, Челябинск, Тольку, Надым. Также субсидируемые рейсы организуют в Тюмень из Барнаула, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Самары, Магаса, Махачкалы и других городов. Субсидирование, как со стороны Тюменской области, так и другими субъектами, составляет от 30,5 % до 61 %.

В Тобольск по специальному тарифу будут выполняться авиарейсы из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнекамска, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и Сургута. Софинансирование - от 25 % до 50 %.

Всего Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. В продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу. 17 авиакомпаний начнут реализацию программы с 1 января.

Виктория Макарова