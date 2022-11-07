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В Тюмени назовут победителей конкурса "Книга года"

Общество, 08:42 07 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей конкурса "Книга года — 2022" наградят в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 11 ноября в 17 часов. Лучшие издания в восьми номинациях уже отобрала экспертная комиссия, сообщили в областной научной библиотеке.

Всего на конкурс поступило 154 книги, из них был сформирован шорт-лист из 25 изданий. Победителей назовут по итогам онлайн-голосования в восьми направлениях: "Лучшая книга о культурном наследии", "Лучшая научная книга", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая учебная книга", "Самая популярная книга".

Конкурс организует "Содружество библиотек Тюменской области" при участии Тюменской областной научной библиотеки и поддержке департамента культуры Тюменской области.

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