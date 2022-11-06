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В Тобольске сибирских осетров отправили на зимовку в теплые бассейны

Общество, 15:16 06 ноября 2022

noturfish.ru

На Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе ФГБУ "Главрыбвод" оценили добротность и качество ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб. Здесь, сообщается на сайте Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, прошла его осенняя бонитировка.

В комиссии по проверке достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры в зоне ответственности Нижнеобского территориального управления Росрыболовства приняли участие сотрудники отдела госконтроля по Тюменской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства и представители Тюменского филиала ФГБНУ "ВНИРО".

Бонитет (от лат. bonitas — добротность, высокое качество) — количественный показатель, отражающий реальное или потенциальное качество природных объектов (животных, растений, почв), определяющий их экономическую ценность.

После оценки состояния часть особей переведены из бассейнов в зимовальные пруды в естественные температурные условия обитания до наступления весеннего нереста.

Особи сибирского осетра категории "производители" переведены в теплые бассейны для зимовки. Весной планируется отбор от данного маточного стада сибирского осетра икры, которая будет использоваться для выполнения работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов на водоемах Тюменской области.

noturfish.ru

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