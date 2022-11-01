В Тюмени скончался полковник ФСБ в отставке Николай Васильевич Зензин

| Фото: РУФСБ России по Тюменской области | Фото: РУФСБ России по Тюменской области

Скоропостижно скончался член Союза журналистов России, полковник ФСБ России в отставке Николай Васильевич Зензин. Прощание с Николаем Васильевичем состоится 2 ноября 2022 года с 11 до 12 часов в ритуальном зале "Роза ритуал" (г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, д. 1/1), сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Николай Васильевич Зензин родился в селе Солдатском Тюкалинского района Омской области 3 марта 1933 года. С января 1962 года работал оперуполномоченным 2 отдела УКГБ СССР по Тюменской области. На всех должностях он в полной мере проявлял организаторские способности, высокий профессионализм, трудолюбие, умение оперативно, грамотно и нестандартно действовать в самых сложных ситуациях, скромность, чуткость и внимание к людям.

"Николай Васильевич Зензин внес большой личный вклад в обеспечение безопасности нашего региона и государства, неоднократно поощрялся руководством КГБ СССР и органами власти Тюменской области. Много творческих сил, знаний, энергии и душевного тепла отдавал работе с молодыми сотрудниками. По окончании службы Николай Васильевич активно участвовал в ветеранском движении. Обратился к творчеству. Писательский путь запечатлен в его книгах и сборниках стихов о разведке и контрразведке, подвигах советского народа в Великой Отечественной войне. Человеческие и профессиональные качества по праву снискали ему уважение и авторитет среди коллег и друзей. Светлая память о Николае Васильевиче Зензине навсегда сохранится в сердцах всех его сослуживцев и друзей", - подчеркивают в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.