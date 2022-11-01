Сбербанк отмечает, что тюменцы стали больше заботиться о своих автомобилях

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Жители Тюменской области стали больше заботиться о своих транспортных средствах. Об этом свидетельствуют данные по количеству платежей, совершенных банковскими картами через терминалы Сбербанка.

Так, количество безналичных платежей в автосервисах выросло на 65 % (до 17,5 тыс. транзакций) по сравнению с прошлым годом. Также жители региона стали больше думать о своем внешнем виде, увлечениях и совершать покупки для дома – количество платежей в категории "Спорт, салоны красоты и хобби" увеличилось на 45 % (до 87,5 тыс. операций), в категории "Электроника, товары и услуги для дома" – на 26 % (до 63 тыс. операций).

Максимальное количество транзакций по картам, как и в прошлом году, в магазинах продовольственных товаров – 14,3 млн операций. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 25 %.

"Всего за третий квартал 2022 года жители Тюменской области совершили по картам 68 млн покупок, что на 16 процентов превышает показатели того же периода 2021 года", отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

При этом в июле-сентябре 2022 года жители Тюменской области на 11 % меньше тратили на путешествия и развлечения (2,5 тыс. операций). Также сократилось количество платежей в пользу строительных подрядчиков и прочих компаний, оказывающих различные услуги населению (-11 % до 480 тыс. операций).

"По данным лаборатории СберИндекс, доля безналичных платежей в торговом обороте на территории Урала за 5 лет выросла на 20процентов и теперь составляет порядка 63 процентов. Это значит, что торгово-сервисные предприятия оснащают свои магазины устройствами для приема безналичной оплаты даже в отдаленных населенных пунктах. Основным способом расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. А в интернете для оплаты товаров и услуг клиенты могут использовать безопасный и удобный сервис SberPay. Благодаря платформе Сбера "Плати QR" бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбербанка, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе", - сообщил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров.