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Алексей Куличков: тюменские призывники не будут проходить службу в зоне СВО

Общество, 17:02 01 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новобранцы не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции. Норма призыва в Тюменской области осенью 2022 года остается прежней и составляет 1 тыс. 600 человек. Об этом главный военный комиссар региона Алексей Куличков сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центе информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 1 ноября.

"Также военнослужащих по призыву не направят на территорию Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой Народных Республик", - уточнил он.

Военкоматы в связи с завершением частичной мобилизации, переходят на работу в штатном режиме.

"Мобилизованные граждане, а также призывники и контрактники обеспечены всем необходимым обмундированием и денежными довольствиями по установленным Министерством обороны нормам, - рассказал Алексей Куличков. - Завершится осенний призыв к концу декабря".

Прививки от новой коронавирусной инфекции призывники могут поставить во время прохождения медицинской комиссии.

"Вакцина в Тюменской области есть в достаточном количестве, - рассказал он. - В любом случае, все будет делаться заранее, на сборном пункте никого прививать уже не будут".

Ступников Николай

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# Алексей Куличков , военкомат , осенний призыв , призывники

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