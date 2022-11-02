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У девяти тюменок заподозрили онкологию по итогам профилактической акции

Общество, 12:57 02 ноября 2022

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Более 300 жительниц Тюмени, Тобольска и села Омутинское прошли осмотры врачей в ходе месячника по профилактике онкологических заболеваний молочной железы. Девять из них направили на дополнительное обследование по онкологическому профилю, сообщает областной департамент здравоохранения.

Женщинам смогли узнать уровень артериального давления, оценить функциональное состояние сердца, проанализировать состав массы тела на современном оборудовании и проконсультироваться со специалистом по питанию. Желающие прошли УЗИ молочных желез, щитовидной железы, маммографию, посетили онколога-маммолога, дерматолога, узнали свой актуальный ВИЧ-статус.

Кроме того, в местах проведения акции была организована развлекательная ЗОЖ-программа для детей и мастер-класс "Секреты подбора нижнего белья" от профессионального брафиттера.

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# здравоохранение , маммологи , онкология

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