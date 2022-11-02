В Тюмени задержали таксиста, подозреваемого в кражах с помощью снотворного

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Таксиста, подозреваемого в серии разбоев, задержали оперативники в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию города поступило несколько заявлений о краже личных вещей. Сопоставив обстоятельства, сотрудники уголовного розыска установили, что все потерпевшие пользовались услугами такси.

Позже тюменцы обнаруживали пропажу ювелирных изделий и мобильных телефонов. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили местонахождение подозреваемого.

Тюменец 1970 года рождения признался в содеянном и рассказал, что целенаправленно поджидал возле кафе нетрезвых горожан, предлагал подвези до дома по выгодному тарифу.

Во время поездки злоумышленник ездил по городу, ожидая, когда пассажир заснет. Один из попутчиков долго время не засыпал и водитель предлагал ему попить воды, в которую добавлял снотворное.

После того как потерпевшие засыпали, таксист снимал с них ювелирные украшения, либо похищал дорогостоящие гаджеты, затем будил и высаживал из машины на пустырях и в гаражных кооперативах.

Установлена его причастность к четырем преступным эпизодам. Общая стоимость вещей, похищенных таксистом, составила около 700 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.