  • 2 ноября 20222.11.2022среда
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В медклассах Тюменской области учатся 468 старшеклассников

Общество, 18:22 02 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

468 школьников Тюменской области учатся в 19 медицинских классах, созданных в 2022 году. Отбор происходил на основе результатов ГИА по профильным предметам: химии и биологии, передает информационный центр правительства региона.

14 медклассов действуют в Тюмени, по 2 в Тобольске и Ишиме, 1 - в Ялуторовске. В них обучаются 10-ти и 11-классники. Профильные предметы преподают учителя школ. Внеурочную занятость организуют на базе медицинских организаций профобразования. Это лабораторные работы, практикумы, волонтерство.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медицина , старшеклассники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 02.11.2022Тюменцы с ОВЗ могут принять участие в бесплатной программе "Неограниченные возможности"
18:30 02.11.2022Памп-трек для малышей, тренажеры и стрит-арт с птицами установили на обновленной площади в Тарманах
18:22 02.11.2022В медклассах Тюменской области учатся 468 старшеклассников
18:11 02.11.2022400 детей из Новосибирской, Тюменской областей и Югры участвуют в фестивале-конкурс хоровых коллективов