В медклассах Тюменской области учатся 468 старшеклассников

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

468 школьников Тюменской области учатся в 19 медицинских классах, созданных в 2022 году. Отбор происходил на основе результатов ГИА по профильным предметам: химии и биологии, передает информационный центр правительства региона.

14 медклассов действуют в Тюмени, по 2 в Тобольске и Ишиме, 1 - в Ялуторовске. В них обучаются 10-ти и 11-классники. Профильные предметы преподают учителя школ. Внеурочную занятость организуют на базе медицинских организаций профобразования. Это лабораторные работы, практикумы, волонтерство.