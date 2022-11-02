Тюменские школьники могут выиграть 250 тысяч рублей во всероссийском конкурсе по истории

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учеников 8-11 классов школ Тюменской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе по истории "Диалог времен". Три победителя суперфинала получат денежные награды и разделят общий призовой фонд — 500 тыс. рублей, сообщают организаторы.

Интеллектуальное соревнование будет проходить в три этапа в онлайн-формате, участие бесплатное. Конкурсные задания посвящены 350-летию со дня рождения императора Петра I.

В первом отборочном туре школьникам до 26 декабря необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и самостоятельно ответить на 50 тестовых вопросов, которые распределены по пяти уровням сложности. На выполнение дается 90 минут. Для второго этапа, который продлится до 5 февраля, подготовлены 10 заданий с открытыми ответами — на всю работу дается три часа. Будут учитываться количество и полнота правильных ответов.

Также перед заключительным этапом участники должны будут сделать творческое задание — на домашний проект им дадут семь дней. В первый день суперфинала пройдет викторина: ребята устно ответят на вопросы, посвященные теме конкурса — петровской эпохе. Пятерка лучших получит возможность презентовать жюри свои творческие проекты. Результаты объявят 5 марта, общие итоги опубликуют на сайте конкурса.

Победителей наградят денежными призами: за 1 место — 250 тыс. руб., 2 место — 150 тыс. руб. и 3 место — 100 тыс. руб.