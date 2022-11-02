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Тюменцы с ОВЗ могут принять участие в бесплатной программе "Неограниченные возможности"

Общество, 18:47 02 ноября 2022

www.orci72.ru/ | Фото: www.orci72.ru/

Тюменцы могут принять участие в бесплатной программе "Неограниченные возможности" до 31 января 2023 года. Она направлена на разработку инновационных проектов для людей с инвалидностью в интеллектуальную деятельность, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Заявки принимаются от людей в возрасте от 18 до 35 лет, как с ОВЗ, так и без ограничений здоровья.

Участники с помощью экспертов создадут или доработают существующие социально-значимые инновационные технологические проекты для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными нарушениями.

Программа "Неограниченные возможности" проводится три года. За это время ее участниками стало 3 тыс. 247 человек, которые разработали 552 проекта. Так, был создан джойстик для работы за компьютером людей с нарушениями мелкой моторики, аппаратно-программный комплекс для восстановления двигательных функций верхней конечности с комплексной биологической обратной связью.

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# инновации , люди с ОВЗ , цифровизация

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