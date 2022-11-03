Онлайн-навигатор по акции "Ночь искусств" разработали в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О событиях, которые пройдут в Тюменской области в рамках акции "Ночь искусств", можно узнать на специальном сайте, сообщает региональный департамент культуры.

Портал специально к всероссийской акции разработали в Тюменском музейно-просветительском объединении. В нем представлены программы музеев Тюмени, Тобольска, Ялуторовска. Пройдя по ссылке, можно выбрать город и скачать детскую или основную программы.

"Онлайн-навигатор создан, чтобы сделать мероприятия еще доступней. Мы хотим быть ближе к нашему любимому посетителю, чтобы своевременно вносить обновленную информацию, важные анонсы и конечно же заботиться о комфорте пользователя", — рассказали разработчики.

Перечень событий подготовлен по трем направлениям: для детей, основная программа и онлайн программа. При этом ряд выставок, экскурсий и мастер-классов можно посетить бесплатно, а какие-то по "Пушкинской карте".

Напомним, всего в Тюменской области во Всероссийской акции "Ночь искусств" запланировано проведение свыше 300 мероприятий. Посетителями станут более 20 тыс. жителей области.