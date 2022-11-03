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Студенты ТюмГУ получили по миллиону рублей на развитие своих проектов

Общество, 12:57 03 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гранты в размере 1 млн рублей получили студенты ТюмГУ Владимир Яковлев и Владислав Шумко по итогам конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям и Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Владислав Шумко представил программный комплекс в номинации "Цифровые технологии". Проект позволит прогнозировать основные технологические показатели разработки нефтяных месторождений с применением характеристик вытеснения на основе вероятностной методики.

Владимир Яковлев, пятикурсник специалитета "Биоинженерия и биоинформатика", в треке "Биотехнологии" предложил на суд экспертов стимулятор на основе самоамплифицирующейся РНК, который поспособствует увеличению производственных показателей рыбных хозяйств.

Заявку на конкурс могли подать студенты любого уровня обучения, которые занимаются разработками, опираясь на собственное научное исследование, и представляют способы его коммерциализации. Участники выбирали одну из семи тематических секций.

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# грант , ТюмГУ

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