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Игру ко Дню народного единства для школьников запустили ВКонтакте и Минпросвещения

Общество, 18:19 03 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучающий онлайн-проект для школьников ко Дню народного единства запустили ВКонтакте совместно с Минпросвещения России и обществом "Знание". Познакомиться с важными историческими событиями и героями Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским ребятам поможет образовательная игра.

Школьников ждут интересные персонажи, живые диалоги и увлекательные задания. В интерактивном формате они совершат путешествие в прошлое, чтобы узнать о важных исторических событиях и героях. Сопровождать школьников в игре будет цифровой помощник Кот Ученый.

Игра уже доступна на сайте 4ноября.магиязнаний.рф, играть можно как на мобильных устройствах, так и на десктопе.

Игра ко Дню народного единства — часть образовательной платформы "Магия знаний: история России", которую запустят до конца 2022 года при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского общества "Знание", сообщает пресс-служба ВКонтакте.

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# ВКонтакте , День народного единства , школьники

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