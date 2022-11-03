Игру ко Дню народного единства для школьников запустили ВКонтакте и Минпросвещения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучающий онлайн-проект для школьников ко Дню народного единства запустили ВКонтакте совместно с Минпросвещения России и обществом "Знание". Познакомиться с важными историческими событиями и героями Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским ребятам поможет образовательная игра.

Школьников ждут интересные персонажи, живые диалоги и увлекательные задания. В интерактивном формате они совершат путешествие в прошлое, чтобы узнать о важных исторических событиях и героях. Сопровождать школьников в игре будет цифровой помощник Кот Ученый.

Игра уже доступна на сайте 4ноября.магиязнаний.рф, играть можно как на мобильных устройствах, так и на десктопе.

Игра ко Дню народного единства — часть образовательной платформы "Магия знаний: история России", которую запустят до конца 2022 года при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского общества "Знание", сообщает пресс-служба ВКонтакте.