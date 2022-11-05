Тюменские госавтоинспекторы напомнят детям о дорожной безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по дорожной безопасности детей проходят в Тюменской области в период осенних школьных каникул. На улицах и перекрестках населенных пунктов ребятам напоминают о соблюдении правил дорожного движения при переходе проезжей части, рассказывают о важности использования световозвращающих элементов, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В ближайшие дни возле детских садов, мест притяжения населения, парковок торговых центров пройдут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в Тюменской области произошло 343 ДТП с участием детей, три ребенка погибли, 386 ранены. Треть всех пострадавших в ДТП детей – дошкольники, две трети из них пострадали в ДТП в качестве пассажиров. Среди младших школьников и подростков, ставших участниками ДТП, более половины составляют юные пешеходы и велосипедисты.