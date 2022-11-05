  • 5 ноября 20225.11.2022суббота
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские госавтоинспекторы напомнят детям о дорожной безопасности

Общество, 19:42 04 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по дорожной безопасности детей проходят в Тюменской области в период осенних школьных каникул. На улицах и перекрестках населенных пунктов ребятам напоминают о соблюдении правил дорожного движения при переходе проезжей части, рассказывают о важности использования световозвращающих элементов, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В ближайшие дни возле детских садов, мест притяжения населения, парковок торговых центров пройдут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в Тюменской области произошло 343 ДТП с участием детей, три ребенка погибли, 386 ранены. Треть всех пострадавших в ДТП детей – дошкольники, две трети из них пострадали в ДТП в качестве пассажиров. Среди младших школьников и подростков, ставших участниками ДТП, более половины составляют юные пешеходы и велосипедисты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:37 04.11.2022О работе Социального фонда России в 2023 году рассказали тюменцам
19:42 04.11.2022Тюменские госавтоинспекторы напомнят детям о дорожной безопасности
19:03 04.11.2022Украшения из кости, чайники, уникальное мыло представили тюменские мастерицы в "Ночь искусств"
18:03 04.11.2022Отборочный чемпионат по решению кейсов стартует в Тобольске 5 ноября