Первый тур научно-технической конференции молодых специалистов завершился в "Транснефть – Сибири"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги первого тура IV (XVI) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, сообщает пресс-служба компании.

Молодые специалисты, представляющие филиалы из Тюмени, Ноябрьска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Урая, Тобольска, Нового Уренгоя, Сургута, демонстрировали свои производственные наработки, доказывая их новизну, эффективность и востребованность в современных условиях эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Цель мероприятия – развитие профессиональных компетенций, повышение мотивации в решении производственных задач, развитие творческого потенциала.

На сегодняшний день в подразделениях предприятия трудятся 117 молодых специалистов. На рассмотрение жюри, в состав которого вошли руководители служб и отделов аппарата управления, было представлено 53 работы. Доклады конкурсантов разделились на восемь секций по основным направлениям деятельности организаций системы "Транснефть". Наибольшее число работ – 13 докладов - было представлено в секции "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов".

Высокую оценку жюри получила работа старшего мастера ремонтного участка центральной ремонтной службы Нефтеюганского УМН А.В. Сыровацких, посвященная снятию полимерной изоляции с трубопровода методом индукционного нагрева тела трубы. Личный вклад молодого специалиста – изготовление устройства для снятия полимерной изоляции с трубопровода.

"Идея разработать подобное устройство появилась у меня несколько лет назад. При работе над проектом передо мной стояла задача – снизить трудоемкость и повысить качество производства ремонтных работ на линейной части трубопроводов, сократить время, затрачиваемое на выполнение данной операции", - пояснил А.В. Сыровацких.

Члены жюри отметили высокий научный потенциал молодых специалистов, актуальность и новизну разработок, возможности их реализации в условиях успешно реализуемой на предприятии программы импортозамещения.

На церемонии награждения к участникам мероприятия обратился генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Р.Р. Исламов: "Молодые специалисты должны приходить с новыми идеями, а мы должны дать им возможность реализовать их, дать практический опыт, мастерство. Только так и только вперед. Мы ждем от вас предложений по модернизации, улучшению качества производственных процессов. Молодежь - это будущее, кадровый потенциал общества в целом".

В рамках торжественного мероприятия были подведены итоги Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" в студенческой секции, в которой приняли участие 18 студентов 2-4 курсов Тюменского индустриального университета, которые представили 15 проектов. Все они обучаются в вузе по направлению от АО "Транснефть – Сибирь" и в будущем пополнят ряды сотрудников компании. Проекты, которые получили высокую оценку конкурсной комиссии, могут быть внедрены в производство. Отдельные технические решения становятся запатентованными разработками.

Второй этап первого тура IV Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" состоится в сентябре 2023 года.

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

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