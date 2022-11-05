О работе Социального фонда России в 2023 году рассказали тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный фонд России с 1 января 2023 года будет предоставлять все те же услуги, которые оказывают сегодня Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

По словам управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Тюменской области Динары Поштаренко, сегодня за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в ФСС. Это касается, например, установления инвалидности. С января получать эти услуги станет удобнее, не нужно будет обращаться в разные инстанции, а оформление выплат ускорится.

Офисы, в которых сейчас ведется прием граждан, сохранятся и станут едиными клиентскими службами. Получить услуги можно будет также в МФЦ и на портале госуслуг. Для юридических лиц введут принцип триединства – единое окно, единая отчетность, единый взнос, пишет Мегатюмень.