Ироническую комедию "За спичками" покажут тюменцам

| Фото: сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Ироническую комедию "За спичками" покажут тюменцам в "Конторе пароходства" 11 ноября. Сеанс начнется в 19 часов в большом зале мультицентра, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Фильм "За спичками" — это совместная работа Леонида Гайдая и Ристо Орко. В основе сюжета — история двух друзей. В доме закончились спички и Анне-Лизе нечем развести огонь. Она посылает своего мужа Ихалайнена к соседу Хювяринену, чтобы раздобыть спичек. По дороге мужчина встречает друга Юсси Ватанена, который просит сосватать за него дочь.

После просмотра организаторы приглашают на обсуждение фильма. Вход бесплатный, но необходима регистрация в группе "Конторы пароходства" ВКонтакте или на сайте "Мой портал".