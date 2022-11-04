Арт-объект "Памятник купцам" установили на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Памятник купцам" установили на пересечении улиц Дзержинского и Республики в Тюмени.

Конструкция представляет из себя символические весы высотой в несколько метров. Предусмотрено, что подвижные чаши будут крутиться от ветра. Арт-объект выполнен из кортеновской стали.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В целом на улице Дзержинского продолжаются преобразования. Рабочие высаживают дополнительные кустарники.

В начале улицы можно увидеть маршрутный столб, на который нанесены названия расположенных здесь объектов. Ранее у исторических зданий, большое количество которых сосредоточено здесь, разместили навигационные стелы, содержащие краткую информацию о них.

Также в начале улицы собрали павильон, в котором можно заметить 24 крутящиеся деревянные таблички с вырезанными художественными элементами, например, птицами и цветами.

Инна Пахомова