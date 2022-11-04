  • 4 ноября 20224.11.2022пятница
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Арт-объект "Памятник купцам" установили на улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 12:47 04 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Памятник купцам" установили на пересечении улиц Дзержинского и Республики в Тюмени.

Конструкция представляет из себя символические весы высотой в несколько метров. Предусмотрено, что подвижные чаши будут крутиться от ветра. Арт-объект выполнен из кортеновской стали.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В целом на улице Дзержинского продолжаются преобразования. Рабочие высаживают дополнительные кустарники.

﻿

В начале улицы можно увидеть маршрутный столб, на который нанесены названия расположенных здесь объектов. Ранее у исторических зданий, большое количество которых сосредоточено здесь, разместили навигационные стелы, содержащие краткую информацию о них.

Также в начале улицы собрали павильон, в котором можно заметить 24 крутящиеся деревянные таблички с вырезанными художественными элементами, например, птицами и цветами.

﻿

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# арт-объект , улица Дзержинского

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:12 04.11.2022Тюменцы проявят себя в спорте и профмастерстве на всероссийском слете студотрядов
15:41 04.11.2022На улицах Полевой и Мельникайте в Тюмени изменили названия остановок
15:27 04.11.2022Концерт "Мы вместе" прошел с аншлагом в тюменской филармонии в День народного единства
15:02 04.11.2022137-й день рождения тюменского мамонта Иваныча отметят в "Ночь искусств"