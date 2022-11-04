Тюменцы проявят себя в спорте и профмастерстве на всероссийском слете студотрядов

| Фото: Всероссийский слёт РСО 2022 — Кузбасс ВКонтакте | Фото: Всероссийский слёт РСО 2022 — Кузбасс ВКонтакте

18 тюменских студентов участвуют во Всероссийском слете студотрядов, который стартовал в Кемерово 3 ноября. В течение четырех дней представители Тюменского регионального отделения студенческих отрядов проявят себя в различных напралвениях слета.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель делегации от Тюменской области Татьяна Махнева, первый день мероприятия получился насыщенным на события.

"Наша делегация посетила открытие мемориала Воину-освободителю и концерт открытия слета. Ребята снова ощутили атмосферу единства отрядов, заполнили трибуны своими аплодисментами и звонкими голосами. Последние два года мы скучали по такой большой шумной компании, собравшейся с разных концов России, поэтому видеть горящие глаза бойцов, встретить старых друзей и улыбнуться друг другу было приятнее всего", - отметила она.

Татьяна Махнева добавила, что тюменцы участвуют в творческом и спортивном фестивалях, а также в конкурсе профессионального мастерства "ТрудКрут" среди сельскохозяйственных отрядов.

Всероссийский слет студенческих отрядов в 2022 году объединил более 1500 человек. Открытие мероприятия стало самым долгожданным событием, на котором встретились студенты всех направлений студотрядов, гости и ветераны движения.

Виктория Макарова