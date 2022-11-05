Из-за снегопада сотрудники ГИБДД усилили контроль на федеральных трассах

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ограничить поездки водителям-новичкам рекомендует Госавтоинспекция Тюменской области. Из-за сложных погодных условий сотрудники ГИБДД усилили контроль на федеральных автодорогах.

Автоинспекторы несут службу на всех федеральных трассах региона при взаимодействии с дорожными службами, они сообщают дорожникам об опасных участках.

Утром 5 ноября на федеральных трассах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень мокрая проезжая часть, в случае снижения температуры воздуха возможен гололед.

По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 5 ноября в связи с прохождением циклона ожидаются

мокрый снег и гололедные явления.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Заснежены автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах, а также автодорога Тюмень-Омск в Ишимском, Абатском районе.

Госавтоинспекция советует водителям выть внимательными, выбирать безопасные скорость и дистанцию, а также не выезжать на летней резине. Новичкам ГИБДД рекомендует ограничить поездки.