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Из-за снегопада сотрудники ГИБДД усилили контроль на федеральных трассах

Общество, 09:01 05 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ограничить поездки водителям-новичкам рекомендует Госавтоинспекция Тюменской области. Из-за сложных погодных условий сотрудники ГИБДД усилили контроль на федеральных автодорогах.

Автоинспекторы несут службу на всех федеральных трассах региона при взаимодействии с дорожными службами, они сообщают дорожникам об опасных участках.

Утром 5 ноября на федеральных трассах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень мокрая проезжая часть, в случае снижения температуры воздуха возможен гололед.

По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 5 ноября в связи с прохождением циклона ожидаются
мокрый снег и гололедные явления.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Заснежены автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах, а также автодорога Тюмень-Омск в Ишимском, Абатском районе.

Госавтоинспекция советует водителям выть внимательными, выбирать безопасные скорость и дистанцию, а также не выезжать на летней резине. Новичкам ГИБДД рекомендует ограничить поездки.

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# гололед , Госавтоинспекция Тюменской области , снегопад , ухудшение погоды

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