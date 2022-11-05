  • 5 ноября 20225.11.2022суббота
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи достали из из бронха ребенка колпачок от авторучки

Общество, 13:01 05 ноября 2022

Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Колпачок от авторучки извлекли тюменские врачи-эндоскописты ОКБ №2 из бронха ребенка. Уникальную по своей точности операцию провели восьмилетнему мальчику из Заводоуковска, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Ребенок случайно проглотил колпачок, после чего резко закашлял. Кашель не проходил в течение всего дня.

Бронхоскопия показала наличие инородного тела в левом главном бронхе. Специалисты центра медицины катастроф оперативно доставили ребенка в Тюмень.

"Учитывая риск миграции инородного тела в трахею и остановку дыхания, было решено выполнить ригидную бронхоскопию под внутривенной анестезией. Колпачок вершиной был обращен вниз, слизистая отекла, а край, за который можно было удалить инородное тело, практически недоступен", – рассказал врач-эндоскопист ОКБ №2 Евгений Нелюбов.

Благодаря опыту и профессионализм врачей, операция заняла всего 30 минут под общим наркозом. Инородное тело захватили специальным инструментом и удалили его из бронхов, не повредив стенки трахеи. Сейчас пациент быстро идет на поправку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 05.11.2022Жителям сел Борки и Сазоново напомнили о пожарной безопасности
17:17 05.11.2022Ремонт в ОБ №14 в селе Казанское завершится до конца 2022 года
16:46 05.11.2022Ишимские музейщики знакомят школьников с комсомольскими активистами города
15:02 05.11.2022Тюменская ОКБ №1 в десятке лучших больниц России