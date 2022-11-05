Тюменские врачи достали из из бронха ребенка колпачок от авторучки

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Колпачок от авторучки извлекли тюменские врачи-эндоскописты ОКБ №2 из бронха ребенка. Уникальную по своей точности операцию провели восьмилетнему мальчику из Заводоуковска, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Ребенок случайно проглотил колпачок, после чего резко закашлял. Кашель не проходил в течение всего дня.

Бронхоскопия показала наличие инородного тела в левом главном бронхе. Специалисты центра медицины катастроф оперативно доставили ребенка в Тюмень.

"Учитывая риск миграции инородного тела в трахею и остановку дыхания, было решено выполнить ригидную бронхоскопию под внутривенной анестезией. Колпачок вершиной был обращен вниз, слизистая отекла, а край, за который можно было удалить инородное тело, практически недоступен", – рассказал врач-эндоскопист ОКБ №2 Евгений Нелюбов.

Благодаря опыту и профессионализм врачей, операция заняла всего 30 минут под общим наркозом. Инородное тело захватили специальным инструментом и удалили его из бронхов, не повредив стенки трахеи. Сейчас пациент быстро идет на поправку.