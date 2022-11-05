Тоболяк ранил ножом сожителя сестры
Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали полицейские в Тобольске. Как сообщает УМВД по Тюменской области, 52-летний мужчина ранил ножом своего гостя.
В отделе полиции задержанный свою вину признал. Он рассказал, что к нему пришел сожитель сестры. В ходе распития спиртного между мужчинами завязался конфликт, гость ударил хозяина по лицу.
Тот в ответ, схватив со стола нож, нанес обидчику два ножевых ранения. Потерпевший позвонил своей сожительнице, и она, приехав, вызвала скорую помощь.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.