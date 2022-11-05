Тоболяк ранил ножом сожителя сестры

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали полицейские в Тобольске. Как сообщает УМВД по Тюменской области, 52-летний мужчина ранил ножом своего гостя.

В отделе полиции задержанный свою вину признал. Он рассказал, что к нему пришел сожитель сестры. В ходе распития спиртного между мужчинами завязался конфликт, гость ударил хозяина по лицу.

Тот в ответ, схватив со стола нож, нанес обидчику два ножевых ранения. Потерпевший позвонил своей сожительнице, и она, приехав, вызвала скорую помощь.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.