  • 5 ноября 20225.11.2022суббота
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В баклаборатории Ишима обновили столы и стеллажи

Общество, 14:12 05 ноября 2022

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Новую специализированную медицинскую мебель получила бактериологическая лаборатория областной больницы № 4 в Ишиме. В подразделении полностью обновили столы, шкафы, стеллажи, тумбы, стулья и универсальные тележки.

Ежегодно здесь проводится около 25 тыс. исследований для стационара и поликлиник Ишима, так и для районных больниц юга области. Занимаются этим три врача-бактериолога высшей категории и семь лабораторных техников.

"Мы как будто отметили второе новоселье. Капремонт был проведен в 2019 году, но тогда не было возможности все обновить. Сейчас условия кардинально изменились", - рассказала заведующая лабораторией Валентина Скорнякова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , лаборатория

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 05.11.2022Жителям сел Борки и Сазоново напомнили о пожарной безопасности
17:17 05.11.2022Ремонт в ОБ №14 в селе Казанское завершится до конца 2022 года
16:46 05.11.2022Ишимские музейщики знакомят школьников с комсомольскими активистами города
15:02 05.11.2022Тюменская ОКБ №1 в десятке лучших больниц России