В баклаборатории Ишима обновили столы и стеллажи

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Новую специализированную медицинскую мебель получила бактериологическая лаборатория областной больницы № 4 в Ишиме. В подразделении полностью обновили столы, шкафы, стеллажи, тумбы, стулья и универсальные тележки.

Ежегодно здесь проводится около 25 тыс. исследований для стационара и поликлиник Ишима, так и для районных больниц юга области. Занимаются этим три врача-бактериолога высшей категории и семь лабораторных техников.

"Мы как будто отметили второе новоселье. Капремонт был проведен в 2019 году, но тогда не было возможности все обновить. Сейчас условия кардинально изменились", - рассказала заведующая лабораторией Валентина Скорнякова.