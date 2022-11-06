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Александр Моор рассказал о театральном проекте "Кто ты и откуда?"

Губернатор, 10:29 06 ноября 2022

Фото: телеграм-канал Александра Моора

Артисты национальных театров делают важное и нужное дело: перекладывают этническую культуру в творчество, а значит, сохраняют ее для будущих поколений. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Кто ты и откуда? Ответ на этот вопрос ищут тюменские ребята, авторы одноименного проекта. В молодежном центре "Космос" они собрали современные российские национальные театры. Артисты покажут постановки на языках народов, населяющих нашу страну", - рассказал глава региона

Для зрителей также приготовили выставки, лекции и мастер-классы. Проект "Кто ты и откуда?" приурочен ко Дню народного единства, отметил губернатор.

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