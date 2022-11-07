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В Тюмени зафиксированы восьмибалльные пробки: стоят Московский и Червишевский тракты, центр

Общество, 08:56 07 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмибалльные пробки наблюдаются на дорогах Тюмени утром 7 ноября, по данным сервиса Яндекс.

Затруднено движение по Московскому и Червишевскому трактам, в районе улиц: Широтная, Мельникайте, Профсоюзная, Фелюнинского, Монтажников, Республики, 50 лет Октября, 2-ая Луговая, Мориса Тереза, Щербакова, А. Протазанова.

ГИБДД Тюменской области призывает быть внимательными на доргогах, неукоснительно соблюдать ПДД. На окружной дороге в этот час затруднения в районе пересечения с ул. Губернской, а также на участке от Московского тракта до Интернациональной отмечают инспекторы, поэтому на пересечении с Интернациональной работает наряд ДПС, который не позволяет выезжать на обочину. Это не только незаконно, но в снежную погоду еще и опасно.

Видео ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , пробки

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