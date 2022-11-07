Из-за пьяного водителя пешеход получил серьезные травмы в аварии на улице Теплотехников в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Травму позвоночника и другие повреждения, по предварительным данным, получил пешеход в результате аварии на ул. Теплотехников в Тюмени днем 6 ноября.

"В районе пересечения с улицей Широтной автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого не справился с управлением, въехал в припаркованные SsangYong и Nissan Presage. Затем машина наехала на пешехода – мужчину 1991 года рождения", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются. Водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, за три выходных дня в Тюменской области произошло 14 ДТП. В них погибли пять человек, 22 получили травмы. Шесть аварий произошли на федеральных дорогах, в двух пострадали дети. Одно спровоцировал пьяный водитель. Выявлены и отстранены от участия в дорожном движении 68 водителей в состоянии опьянения.

Инна Пахомова