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Из-за пьяного водителя пешеход получил серьезные травмы в аварии на улице Теплотехников в Тюмени

Происшествия, 09:18 07 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Травму позвоночника и другие повреждения, по предварительным данным, получил пешеход в результате аварии на ул. Теплотехников в Тюмени днем 6 ноября.

"В районе пересечения с улицей Широтной автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого не справился с управлением, въехал в припаркованные SsangYong и Nissan Presage. Затем машина наехала на пешехода – мужчину 1991 года рождения", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются. Водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, за три выходных дня в Тюменской области произошло 14 ДТП. В них погибли пять человек, 22 получили травмы. Шесть аварий произошли на федеральных дорогах, в двух пострадали дети. Одно спровоцировал пьяный водитель. Выявлены и отстранены от участия в дорожном движении 68 водителей в состоянии опьянения.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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