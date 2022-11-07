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Тюменка не поддалась на уловки мошенников и сохранила более полумиллиона рублей

Общество, 13:34 07 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Телефонные мошенники пытались украсть более 500 тыс. рублей у жительницы Тюмени, но она не поддалась на их уловки и обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников.

По словам женщины, ей в течение трех дней звонили телефонные мошенники с различных номеров и заявляли, что кто-то оформил на её имя кредит в размере более полумиллиона рублей. Аферисты убеждали тюменку переоформить кредит на свое имя и перевести деньги на указанный ими "безопасный счет".

По данному факту следственным отделом ОП № 8 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Сотрудники полиции рекомендуют в подобной ситуации немедленно прерывать общение с собеседником, лично обращаться в банк и правоохранительные органы.

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# мошенники , УМВД России по Тюмени

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