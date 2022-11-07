За покрышки и металлолом на берегу Туры в Тюмени наказали руководителя фирмы

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За размещение строительных отходов в водоохраной зоне Туры в Тюмени оштрафовано руководство ООО "Инвестиционный проект", возбуждено административное дело, сообщает региональная прокуратура.

О мусоре на берегу реки в районе п. Антипино жители Тюмени сообщили в социальных сетях. Обследовав участок, сотрудники прокуратуры обнаружили там строительные отходы, металлолом, покрышки, бетон и древесные отходы, причиняющие вред окружающей среде.

В адрес руководства компании внесли представление об устранении нарушений закона. Уже приняты меры к очистке территории, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.