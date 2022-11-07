Ишимские травматологи сохранили пациентке ногу

| Фото: пресс-службы областной больницы №4 | Фото: пресс-службы областной больницы №4

Остеосинтез правой бедренной кости и костей голени аппаратом Илизарова выполнили врачи травматологического отделения областной больницы № 4 жительнице Ишима в июне 2022 года. Спустя день после операции пациентка встала на ноги. В сентябре аппарат сняли.

Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Парвинжон Азимов.

"Перед операцией стояла задача сохранить опороспособность конечности и функцию сустава. Мы понимали все риски, учитывали возрастные особенности и сопутствующие патологии пациентки. У нее был перелом диафиза бедренной кости после эндопротезирования коленного сустава. По стандартной технике невозможно было зафиксировать перелом, так как проходил он в области основания ножки бедренного компонента ревизионного эндопротеза коленного сустава. Женщине помог вернуться к полноценной жизни метод Илизарова", - добавил он.

По словам 68-летней Фатимы Казангаповой, она знает, что ее случай очень редкий и последствия могли быть тяжелыми, но травматологи Ишима не побоялись и провели операцию.