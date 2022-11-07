4,8 тыс. жителей Тюменской области проголосовали за подключение населенных пунктов к интернету

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 4,8 тысяч жителей малых населенных пунктов Тюменской области проголосовали за подключение к высокоскоростному интернету в 2023 году.

По данным на 7 ноября лидируют деревни Шестакова и Иземеть в Тобольском районе, село Верхнесидорово в Ярковском районе, деревня Посохова в Тюменском районе, село Сартово в Нижнетавдинском районе. Также за подключение своих населенных пунктов голосуют жители Вагайского, Викуловского, Упоровского, Армизонского и Ишимского районов.

Напомним, голосование за малые населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые приоритетно подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году, стартовало в начале октября. Его участниками могут стать все совершеннолетние граждане России, при этом голосовать можно только за населенный пункт, где есть прописка, уточнили в областном департаменте информатизации.

На сайте госуслуг голосование продлится до 12 ноября. Также до 26 ноября можно выразить свое мнение, отправив письмо по почте. Необходимо при этом указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет, и направить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Список населенных пунктов, набравших большее число голосов опубликуют на госуслугах не позднее 26 декабря.

Отметим, по итогам голосования 2021 года в Тюменской области до конца 2022 года интернет подключат в 14 селах и деревнях.