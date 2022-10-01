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Жители Тюменской области могут выбрать, куда провести мобильный интернет

Общество, 10:04 13 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут выбрать населенные пункты, в которых в 2023 году подключат мобильный интернет. Для этого необходимо пройти голосование, сообщает информационный центр регионального правительства.

Сделать это можно онлайн на сайте госуслуг или по почте. Во втором случае необходимо указать в письме имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Подробности – здесь.

Онлайн-голосование доступно до 12 ноября, а голосовать по почте можно до 26 ноября. Результаты станут известны 26 декабря 2022 года.

Отметим, по итогам прошлогоднего голосования, по программе устранения цифрового неравенства в Тюменской области до конца 2022 года связь получат еще 14 населенных пунктов. До 2030 года планируется подключить 498 сел и деревень с населением от 100 до 500 человек.

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# голосование , Интернет

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