В Тюменской области более чем на 11 млн рублей закупили оборудование для реабилитации детей с инвалидностью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 11 млн рублей закупили оборудование для социальной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Средства выделили из областного бюджета в рамках пилотного проекта, который стартовал в июне 2022 года при поддержке Минтруда России. Срок реализации — до 2024 года.

"Задача пилотного проекта — с помощью механизма электронных сертификатов отработать систему быстрого доведения денег до лиц, которые нуждаются в реабилитации, обеспечить связку с нашими социально-реабилитационными центрами", - пояснил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

В проекте участвуют семь учреждений. Они предоставляют услуги в стационарной и полустационарных формах. Учреждение и формат — на выбор родителей.

Помощь получили уже более 200 детей от 4 до 17 лет.

Пройти курс реабилитации необходимо в течение года с даты установления инвалидности. Подробная информация — по телефону 670-770.