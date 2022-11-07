Тюменцы завоевали серебро в соревнованиях на Кубок федерации хапкидо Самарской области

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Команда Тюменской области заняла второе место в соревнованиях на Кубок федерации хапкидо Самарской области, посвященных Дню народного единства.

Первой стала сборная ДЮСШ № 4 Самары, бронзу завоевала детско-юношеская спортивная школа села Пестравка Самарской области, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Помимо тюменцев за победу боролись 160 спортсменов из клубов и спортивных школ Самары и Самарской области. Участники демонстрировали мастерство в четырех дисциплинах: "керуги" (поединок), "хосинсуль" (самооборона), "танбон" (фехтование), "командный фристайл" (демонстрационные выступления).

Впереди тюменцев ждет международный турнир по хапкидо RUSSIA OPEN. Он состоится 18 ноября в Санкт-Петербурге.