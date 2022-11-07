  • 7 ноября 20227.11.2022понедельник
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы завоевали серебро в соревнованиях на Кубок федерации хапкидо Самарской области

Спорт, 15:47 07 ноября 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Команда Тюменской области заняла второе место в соревнованиях на Кубок федерации хапкидо Самарской области, посвященных Дню народного единства.

Первой стала сборная ДЮСШ № 4 Самары, бронзу завоевала детско-юношеская спортивная школа села Пестравка Самарской области, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Помимо тюменцев за победу боролись 160 спортсменов из клубов и спортивных школ Самары и Самарской области. Участники демонстрировали мастерство в четырех дисциплинах: "керуги" (поединок), "хосинсуль" (самооборона), "танбон" (фехтование), "командный фристайл" (демонстрационные выступления).

Впереди тюменцев ждет международный турнир по хапкидо RUSSIA OPEN. Он состоится 18 ноября в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# соревнования , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 07.11.2022Тюменцы завоевали серебро в соревнованиях на Кубок федерации хапкидо Самарской области
15:14 07.11.2022Тюменская сборная по дзюдо завоевала бронзу чемпионата России
13:56 07.11.2022Воспитанники ФК "Тюмень" выиграли в турнире "Dagomys Cup – 2022"
10:36 07.11.2022В домашнем матче ХК "Рубин" одержал победу над омичами