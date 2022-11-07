Пострадавший в аварии в Тюмени пешеход – в крайне тяжелом состоянии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состояние пешехода, пострадавшего в аварии на ул. Теплотехников в Тюмени 6 ноября, врачи характеризуют как крайне тяжелое. Он находится в реанимации.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Вызов поступил в скорую помощь 6 ноября в 14 часов. Бригада прибыла в 14 часов 6 минут. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2.

Напомним, аварию на ул. Теплотехников в районе пересечения с ул. Широтной устроил нетрезвый водитель на автомобиле Hyundai Solaris. Водитель не справился с управлением, въехал в припаркованные машины, затем машина наехала на мужчину 1991 года рождения.

Инна Пахомова