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Более 1,1 тыс. вызовов приняли диспетчеры тюменской скорой помощи в выходные

Общество, 16:31 07 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 141 вызов приняла служба скорой помощи Тюмени и Тюменского района в выходные, 5 и 6 ноября. В экстренной форме поступило 530 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 545 пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В поликлиники диспетчеры передали 927 вызовов. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 78 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# здравоохранение , скорая помощь

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