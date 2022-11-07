Гранатовая живопись собрала 50 любителей экспериментов на мастер-классе в Тюмени

| Фото: Алена Головырских | Фото: Алена Головырских

Желающих поэкспериментировать и порисовать гранатовым соком собралось более 50 человек на мастер-классе в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств".

Это были творчески настроенные тюменцы от дошкольного возраста до "золотого". Под руководством заведующей отделением Боровской детской школы искусств "Фантазия", члена союза художников России Алены Головырских участники мастер-класса создали необыкновенные картины с помощью гранатового сока, который, как выяснили гости, дает свой неповторимый природный оттенок или обогащает цвет акварели.

"Живопись гранатовым соком - это уникальная нетрадиционная техника. Но можно использовать и кофе, чай, вишневый сок и другие вариации, - отметила Алена Головырских. - Интересно было посмотреть, как участники скомбинируют материалы, добавят акварель, чернила, тушь".

Преподаватель сказала, что не ожидала такого широкого отклика на приглашение библиотеки на мастер-класс - запись по телефону пришлось приостановить, поскольку есть физическое ограничение по посадочным местам.

"Справились все, потому что в каждом из нас есть творческая жилка, а профессионализм здесь и не нужен. Все подошли творчески, получили удовольствие, и справились с задачей, никто не сдался. Участники завершили свои рисунки, где-то не все получалось, но каждый на своем листе оставил работу и подумал, как он сможет полученные знания применить в быту или профессии. Это не просто мастер-класс для галочки", - сказала Алена Головырских.

Как отметила одна из участниц встречи Лариса Спицына, последний раз она рисовала в школе, поэтому было очень интересно снова испытать это ощущение. "Тем более, на мастер-классе использовался такой необычный материал, как гранатовый сок. Благодарна областной библиотеке и преподавателю Алене Головырских за такую чудесную возможность расслабиться, познакомиться с новыми интересными людьми и открыть в себе что-то уникальное".

Некоторые участницы рисовали не магазинным соком из бутылочки, как все, а выдавливая живой сок из гранатовых зерен. "У них работы получились намного ярче и живописнее, это тоже очень интересный способ", - прокомментировала эксперт.

Алена Головырских - опытный преподаватель, который выпустил за 8 лет работы 99 учеников. Мастер-класс она провела на одном дыхании, несмотря на то, что накануне у нее завершился сложный этап окружного конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств".

"Я не устала от этого урока, это и есть отдых, когда все проходит так вдохновенно, когда царит такая обстановка, как на этом мастер-классе. Ценно, когда у человека горят глаза, когда он с интересом относится к тому, чем он занимается. Отдача сегодня великолепная", - подытожила она.

Евгения Тенегина