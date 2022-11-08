Тюменский ученый предложил четыре траектории амплитуды тела при брассе

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Ученый ТюмГУ Владислав Христов предложил классификацию способов плавания в виде четырех основных траекторий амплитуды движений рук и ног и их сочетаний: узкая, широкая, короткая и длинная. Она была создана по итогам анализа техники плавания 13 спортсменок, которые являются мастерами спорта международного класса, участницами финалов чемпионатов мира и олимпийских игр на дистанции 50 м.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, ученый пришел к выводу, что большинство спортсменок, специализирующихся на дистанции 50 м брасс, имеют рост 170-176 см и вес 60-65 кг, предпочитая узкую и короткую амплитуды гребка руками и узкую амплитуду отталкивания ногами.

Спортсменки же ростом 177 см, весом 66 кг и выше предпочитают широкую амплитуду гребка руками и узкую амплитуду отталкивания ногами. Спортсменки ростом 170-176 см и весом 60-65 кг предпочитают узкую и короткую амплитуды гребка руками и узкую амплитуду отталкивания ногами. Спортсменки ростом 169 см, весом 59 кг и ниже предпочитают длинную и в равной степени как узкую, так и широкую амплитуды гребка руками и широкую амплитуду отталкивания ногами.

Сильнейшие спортсменки на дистанции 50 метров брассом предпочитают узкую и короткую амплитуды гребка руками и узкую амплитуду отталкивания ногами.