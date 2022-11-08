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Хоккеисты тюменского "Газовика" одержали две победы над красноярцами

Спорт, 17:37 08 ноября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сборная команда Тюменской области "Газовик" успешно открыла новый сезон чемпионата России студенческой хоккейной Лиги. Матчи тюменцев с командой из Красноярска закончились со счетом 19:2 и 14:4.

С первых минут тюменские хоккеисты завладели инициативой, счет открыли новобранцы "Газовика" Артем Васюков и Кирилл Санников. 12 и 13 ноября "Газовик" встретится с СХК "Металлург-Университет".

Отметим, в этом сезоне участвует 21 команда из 13 субъектов Российской Федерации. Участники разделены на четыре дивизиона: "Запад", "Центр", "Урал", "Сибирь". Матчи проходят с 22 октября 2022 года по 26 февраля.

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