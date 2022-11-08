Четыре тысячи баллончиков краски ушло на самый большой мурал в Тюменской области

Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко

4 тыс. баллончиков краски ушло на самый большой мурал в Тюменской области, он расположен с столице региона. Рынок "Михайловский", входящий в ХК "Дина" в честь своего 10-летия дал возможность молодым художникам раскрасить 4 тыс. 200 кв. м площади стен своих фасадов. Работа шла два месяца, израсходовали 1 тыс. 200 л, использовали 28 оттенков. Общие затраты составили более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба холдинга.

Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко

Мурал вошел в пятерку крупнейших масштабных изображений в России, созданных при помощи аэрозольной краски.

Команда художников из 12-ти человек, в том числе опытных художников из Тюмени, Москвы и Омска рисовали с вышек и с лестницы-туры, на части мест - только с альпинистским снаряжением.

"Проект масштабный, в моей практике пока это самый большой паблик арт-объект. Мы успели в последний теплый месяц, повезло с погодой, не было дождей и проволочек с поставками, документами, вышками, очень слаженная работа всех участников команды. Рисовать в день по сто квадратов требует сил моральных и физических, но уличные художники отличаются стойкостью. Чувства благодарности от проделанной работы до сих пор переполняют. Настоящее творчество", отметила тюменский райдер Александра Мельникова.

Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко

Концепция изображения - гастрономическое путешествие, где переплелись бытовые сюжеты и отсылки к работам Марка Шагала, Пита Мондриана, Рене Магритта и Энди Уорхола.

Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко Райдер Александра Мельникова. | Фото: Герман Совенко

"В этом году мы решили совместно с тюменскими художниками создать самый большой в области арт-объект, используя фасады нашего рынка. Мы пошли по самому сложному пути - создать композицию с нуля и нанести ее вручную, дав полную свободу творчества. Почему привлекли именно тюменских специалистов? Потому что мы любим свой город и уверены в том, что в нем живут творческие и амбициозные люди, которым можно и нужно давать возможность в полную силу раскрывать свои таланты", - генеральный директор ХК "Дина" Иван Михайлов.