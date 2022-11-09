В ишимской больнице обслужили 900 вызовов на новых скорых с сентября
| Фото: областная больница № 4
Более 900 вызовов обслужили на новых автомобилях скорой помощи в областной больнице № 4 Ишима, сообщает пресс-служба учреждения.
Четыре новых "Газели Некст" были приобретены за счет средств областного бюджета в сентябре 2022 года.
В машинах имеется все необходимое для мониторинга состояния пациентов и поддержания жизненно важных функций организма, а просторный салон обеспечивает комфортную работу медикам.