В ишимской больнице обслужили 900 вызовов на новых скорых с сентября

| Фото: областная больница № 4 | Фото: областная больница № 4

Более 900 вызовов обслужили на новых автомобилях скорой помощи в областной больнице № 4 Ишима, сообщает пресс-служба учреждения.

Четыре новых "Газели Некст" были приобретены за счет средств областного бюджета в сентябре 2022 года.

В машинах имеется все необходимое для мониторинга состояния пациентов и поддержания жизненно важных функций организма, а просторный салон обеспечивает комфортную работу медикам.