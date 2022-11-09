Юные тюменцы смогут попробовать себя в роли стилистов в рамках Культурного марафона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов смогут школьники в рамках Всероссийского культурного марафона, посвящённого истории моды и роли технологий в её развитии, который стартовал онлайн 31 октября и завершится 9 декабря 2022 года.

Эксперты приготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте, сообщают организаторы.

Участники знакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Также они узнают, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Надежды Преподобной, тематика культурного марафона в этом году чрезвычайно интересна.

"Мода - действительно важная часть культуры, которая, как живопись или музыка, может многое рассказать об обществе и времени. История моды - это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и, наоборот, о влиянии культуры на моду", - добавила она.

В рамках марафона участники создадут исследовательские проекты по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время.

"Мы поддерживаем проекты, направленные на изучение культуры и традиций нашей страны. Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону", - отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса. Подробнее о Культурном марафоне можно узнать здесь.

Напомним, что первый Культурный марафон прошёл в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В 2020 и 2021 году темами стали культура народов России и кинематограф. В 2021 году к Культурному марафону присоединился 1 миллион учеников и 50 тысяч преподавателей.