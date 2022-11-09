Молодых тюменцев ждет форум лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Принять участие в форуме молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион" могут жители Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок продлится до 13 ноября. Форум пройдет в Омске с 21 по 24 ноября, сообщают организаторы.

Участники могут выбрать одно из трех направлений. "Культурно-историческая общность стран региона" - здесь будут обсуждаться истоки взаимосвязей народов. "Медиа" затронет вопросы медиасферы, информационного освещения актуальных событий, проблемы информационного противоборства.

Направление "Креативные индустрии" соберет на своей площадке молодых людей, интересующихся модой и кулинарией. Участники попробуют соединить в проектах традиции стран-участниц и новые тренды.

Добавим, мероприятие объединит специалистов сферы международных отношений и зарубежного регионоведения, молодых историков и культурологов, представителей молодежных организаций, журналистов. дизайнеров, технологов, представителей модной индустрии и кулинарной среды, студентов вузов соответствующих специальностей.