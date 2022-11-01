Тюменский психолог рассказала, что не нужно путать зависимость от гаджетов и часть жизни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 10 % обращений родителей к психологам тюменского центра "Семья" связаны с проблемой зависимости от гаджетов. Но далеко не всегда зависимость действительно есть. Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала ведущий психолог учреждения Уна Журавлева.

"Не надо путать зависимость и часть жизни. Взрослые тоже общаются в рабочих и дружеских чатах, заглядывают в соцсети и видеохостинги. Нужно принимать реальность. Гаджет есть у каждого ребенка, общение перешло из "глаза в глаза" в чаты. Многие родители переживают, что дети не на улице собираются, а общаются онлайн. Не нравится это взрослым, "потому что мы так не делали". И часто взрослые уже одно это считают зависимостью от гаджетов. То есть многие родители собирают все в одну кучу. Не всегда то, что ребенок чаще общается со сверстниками через интернет, говорит о зависимости", - отметила Уна Журавлева.

Зависимость - это когда гаджет поглощает всего ребенка, который, например, не ходит в школу, потому что ему надо доиграть, ночью и днем не выпускает из рук телефон, постоянно смотрит блогеров. И это уже комплексная проблема, с которой психолог с высокой долей вероятности порекомендует обратиться к врачу-психиатру, который диагностирует зависимость. "Как правило, здесь разматывается клубок глубоких семейных проблем: невнимание родителей, плохие отношения со сверстниками, одноклассниками. И чаще выясняется, что интернет-зависимость - это уход в более счастливую "реальность", когда можно представиться как угодно, выбрать любую аватарку и т. д. В тяжелых случаях назначается и медикаментозная терапия и даже стационар, потому что ребенок находится в высочайшей тревоге, не может спать, например", - рассказала Уна Журавлева.

Психолог подчеркнула, что чаще за помощью приходят, когда уже никакие домашние разговоры и санкции не помогают. А между тем родители сами не замечая того делают своих детей зависимыми от гаджетов.

"Мама катит ребенка в коляске, у него в руках гаджет с мультиками, в очереди в поликлинике кто-то с раскраской сидит, конечно, но чаще с чем? Да, с телефоном! Когда ребенок маленький, самим родителям удобно, что он в телефоне. Это могут быть и развивающие игры, и хорошие советские мультики, и у родителя создается мнение: я же хорошее ему даю. Но ребенок в коляске должен смотреть по сторонам: на деревья, на птичек, на небо. А он смотрит мультики. Маме это правда удобно: никто не лезет в грязь, не надо брать на ручки, что-то объяснять. А потом родители забывают, что это они приучили ребенка к гаджету и начинают кричать, отбирать, а это вопрос не к ребенку, а вопрос детско-родительских отношений и семейного консультирования", - сообщила Уна Журавлева.

Психолог может помочь родителям выстроить отношения с ребенком. Он не будет давать советы, куда прятать провод от компьютера и как забирать телефон. "Необходимо разобраться откуда это пошло, с чего началась зависимость. Взрослому мы поможем разобраться в самом себе, как в родителе. При работе с ребенком предстоят разговоры о самооценке, внутреннем мире, самовосприятии, позитивном отношение к себе", - прокомментировала эксперт.

Уна Журавлева, что главное в отношениях родителей и детей - любовь. Она напомнила, что ребенок - это не функция, которая обязана учиться и прибираться, а живой человек, дорогой, прекрасный, потрясающий и уникальный.

Добавим, что для родителей детей, попавших в зависимость от гаджетов, работает горячая линия: 8(800)444-22-32, где помогут разобраться, есть ли проблема и как ее решить.

В завершение Уна Журавлева добавила, что к психологу можно обратиться при любом стрессе: конфликт с учителем, со сверстниками, с родителями, уход из дома, плохая компания, вредные привычки, уход из жизни близкого человека.

Евгения Тенегина