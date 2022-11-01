Более 224 тысяч детей привили от гриппа в Тюменской области

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

224 тыс. 148 детей привили от гриппа в Тюменской области. Также вакцинацию прошли 508 тыс. 493 взрослых.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе областного департамента здравоохранения, в эпидсезон 2022-2023 годов план вакцинации против гриппа составляет 60 % от общей численности населения - это 647 тыс. 730 взрослых и 278 тыс. 300 детей.

"На текущий момент в регион поступило 887 тыс. 410 доз вакцин против гриппа, 513 тыс. 570 из которых – для взрослых, 181 тыс. 490 – для детей. За счет средств областного бюджета дополнительно закупили 192 тыс. 350 доз вакцины против гриппа", - отметили в ведомстве.

Напомним, для вакцинации взрослых и детей старше 6 месяцев используют инактивированные вакцины Ультрикс-квадри и Совигрипп. Они безопасны, не содержат стабилизирующих препаратов и антибиотиков. При этом, в первую очередь прививают работников образования, медицины, социальной сферы, пожилых людей, беременных женщин и лиц, имеющих хронические заболевания.

Любовь Голышева