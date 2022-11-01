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Ольга Галкина назначена на должность директора Госохотдепартамента Тюменской области

Губернатор, 10:14 10 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ольга Галкина назначена на должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главного государственного инспектора региона в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года.

Распоряжение подписал глава субъекта Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ранее Ольга Галкина занимала должность заместителя директора Госохотдепартамента Тюменской области.

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# Александр Моор , Госохотдепартамент , назначения , правительство Тюменской области

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